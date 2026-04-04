محافظ المنيا يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من غدٍ الأحد 5 أبريل الجاري ولمدة شهر، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء، وذلك بكافة الإدارات والأجهزة التابعة للمحافظة، في إطار توجهات الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الراهنة والتوترات الإقليمية، بما يسهم في ترشيد النفقات وتحقيق قدر من المرونة في بيئة العمل، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 5 أبريل 2026، مع استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الميداني، وتشمل القطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، وقطاع النقل، وقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، محطات البترول والغاز الطبيعي)، إلى جانب المنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساندة، وكذلك المدارس والجامعات.

وشدّد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار بكافة الجهات، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة، وعدم السماح بحدوث أي معوقات أو تراجع في مستوى الأداء، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري وفعّال.

