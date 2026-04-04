الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صحة المنيا: تقديم 2964 خدمة طبية مجانية والكشف على 6643 حالة

توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والوصول بها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت خلال شهر مارس الماضى 9 قوافل طبية علاجية بعدد من القرى، شملت بلنصورة والفقاعي بمركز أبوقرقاص، وداقوف وأسطال ومنشأة الشريعي وبني غني بمركز سمالوط، إلى جانب صفط الغربية وعمار علاق بمركز المنيا، فضلًا عن المشاركة في أعمال التأمين الطبي خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه القوافل أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 6643 مواطنًا، مع تقديم 2964 خدمة طبية مجانية، شملت الفحوصات والتحاليل وصرف العلاج، إلى جانب تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بالمديرية، أن القوافل قدمت خدماتها في عدد من التخصصات، حيث تم الكشف على 1814 حالة أطفال، و1513 جراحة، و1209 باطنة، و978 جلدية، و458 نساء، و140 تنظيم أسرة، و230 أسنان.

وأضافت أنه تم تقديم خدمات تشخيصية متنوعة، شملت إجراء 889 تحليلًا طبيًا، و396 حالة موجات صوتية، و70 حالة أشعة عادية، إلى جانب فحص الضغط والسكر لـ 776 مواطنًا، فضلًا عن تحويل 63 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وتنفيذ ندوات تثقيف صحي استفاد منها 770 مواطنًا.

