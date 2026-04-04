تموين المنيا: تحرير 3736 مخالفة تموينية وضبط كميات من السلع خلال حملات مكثفة على الأسواق

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، والالتزام بالإعلان عن الأسعار، ومتابعة المخابز البلدية لضمان جودة رغيف الخبز، وصرف المقررات التموينية للمواطنين، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على التقرير الشهري لمديرية التموين، الذي أعده المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بشأن جهود الحملات التموينية خلال شهر مارس الماضى، والتي استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن تحرير 3736 مخالفة تموينية متنوعة، منها 2796 مخالفة في قطاع المخابز البلدية، تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن التعليمات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 940 مخالفة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وبيع سلع مجهولة المصدر، وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات الغش التجاري والذبح خارج المجازر.

وأضاف التقرير أنه تم ضبط كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية، شملت سلعًا منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، من بينها دقيق بلدي مدعم، وسكر، وأرز، ومكرونة، وزيوت، ولحوم، ومنتجات ألبان، بالإضافة إلى مبيدات وأعلاف ومنظفات ومواد بترولية، وذلك في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والأساسية.

كما أشار إلى تحرير مخالفات في مجال المواد البترولية، وضبط محطات وقود تعمل بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يتعلق بتوفير أسطوانات البوتاجاز، كثّفت مديرية التموين بالمنيا جهودها لضمان انتظام عمليات التوزيع ووصول الأسطوانات للمواطنين دون معوقات، حيث تم متابعة مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع بشكل يومي للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أي ممارسات احتكارية أو تداول خارج المنظومة الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خاصة في المناطق الأكثر كثافة واحتياجًا.