قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
100 ألف للدوري.. رسوم مشاركة الأندية في بطولات الرجال والسيدات والكأس
براتب 13500جنيه.. وظائف خالية في مصانع والكهرباء
القنصل المصري بجدة لـ أش أ : جاهزون لخدمة الحجاج ونشيد بالتسهيلات السعودية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين
سعر الدولار الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي
بعد تثبيت الفائدة.. ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
الداخلية تكشف حقيقة إجبار طفل على مغادرة منزله بسبب زوجة والدة في الخانكة
الزمالك يتصدر سجل الأبطال.. 8 أندية حسمت اللقب في دوريات العالم
وزير الخارجية الأمريكي: إيران تحاول إقناع سلطنة عمان بفرض رسوم للعبور من مضيق هرمز
وزير الخارجية الأمريكي: إحراز تقدم طفيف بشأن إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يشيد بجهود اللجنة الطبية بمجلس الوزراء في تنفيذ القوافل

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بحي شرق ومركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 18 حتى 21 مايو 2026.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في تنفيذ القوافل الطبية وتقديم الخدمات العلاجية المتكاملة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مثمنًا دور جميع المشاركين في القافلة وما تحقق من نتائج إيجابية ساهمت في تخفيف الأعباء عن المرضى، خاصة من محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

وخلال التقرير، أشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إلى أن القافلة تضم عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، من بينها: العظام، والباطنة، والقلب، والأطفال، والصدر، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى تخصص الرمد، حيث تم تقديم الكشف والعلاج بالمجان، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية، وتوزيع النظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية أو الرعاية المتخصصة إلى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، أن القافلة أسهمت في الكشف على (2830) حالة، شملت (1155) حالة في تخصص الرمد، وصرف (595) نظارات طبية، وإجراء (169) عملية رمد مجانية، فضلًا عن الكشف على (1675) حالة في مختلف التخصصات الأخرى، كما تم تحويل (61) حالة إلى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات الطبية اللازمة.

ونوهت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، إلى الدعم الكبير الذي حظيت به القافلة من خلال القيادات التنفيذية والصحية بمحافظة الإسكندرية، حيث ثمن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الدور الذي قامت به القافلة في توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالمحافظة، مؤكداً أن المحافظة عملت على تقديم مختلف التسهيلات اللازمة، بما أسهم في نجاح القافلة وتحقيق أهدافها المرجوة.

ولفتت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة والوصول بالخدمات الصحية ذات الجودة إلى المواطنين في أماكن إقامتهم.

وأضافت أن اللجنة تتطلع إلى استمرار التعاون المثمر مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، في إطار توسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية وتنفيذ المزيد من القوافل الطبية المتخصصة بالمحافظات المختلفة، لا سيما بالمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية، معربة عن تقديرها الكبير لمؤسسة بنك الشفاء المصري، وجهودها المتواصلة ودورها الفاعل في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي ختام التقرير، أكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، استمرار التواصل مع الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو استكمال العلاج بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات التابعة لمؤسسة بنك الشفاء المصري، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، إلى جانب العمل على تنظيم قوافل طبية مماثلة بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

ترشيحاتنا

العشر من ذي الحجة

الأوقاف تواصل إحياء العشر من ذي الحجة من مسجد الإمام الحسين

جامعة الأزهر

لمواجهة أزمة نُدرة المياه.. كلية الهندسة الزراعية تنظم ندوة بعنوان «التقنيات والآفاق الحديثة في الزراعة»

غسل الجمعة

غسل الجمعة.. أمور بسيطة لها أجر عظيم فاغتنمها

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد