الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

برعاية بيت العائلة المصرية.. محافظ المنيا يكرم خريجي مبادرة «فض النزاع وبناء السلام»

محافظ المنيا خلال الاحتفال
محافظ المنيا خلال الاحتفال
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مراسم تكريم خريجي الدفعتين الرابعة والخامسة من مبادرة «فض النزاع وبناء السلام»، التي ينظمها بيت العائلة المصرية بمحافظة المنيا، بالشراكة مع المركز الإسلامي المسيحي، في إطار جهود الدولة لتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة وقبول الآخر.

جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير، الأمين العام لبيت العائلة المصرية بالمنيا وأسقف أبوقرقاص، والشيخ عصام حسونة، الأمين المساعد لبيت العائلة بالمحافظة، والمطران منير حنا، رئيس المركز الإسلامي المسيحي، إلى جانب مقار العمدة منسق بيت العائلة بالمنيا، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن مبادرات فض النزاعات وبناء السلام تمثل أحد أهم أدوات الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، من خلال نشر ثقافة الحوار وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء. وأضاف أن ما يقدمه بيت العائلة المصرية يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل والتلاحم الوطني، حيث يجمع بين المؤسسات الدينية لنشر خطاب معتدل يعزز التعايش المشترك، في ظل رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في دعم الأمن المجتمعي، من خلال تأهيل كوادر قادرة على إدارة النزاعات بالطرق السلمية، ونشر ثقافة التسامح داخل القرى والمراكز، بما يعزز من قوة النسيج الوطني ويحد من أية ممارسات قد تؤثر على استقراره.

ومن جانبه، أوضح منسق بيت العائلة المصرية بالمنيا أن المبادرة نجحت على مدار عام في تنفيذ خمس دورات تدريبية استهدفت طلابًا وقيادات تنفيذية ورموزًا مجتمعية من مختلف مراكز المحافظة، بهدف نشر ثقافة السلام وتصحيح المفاهيم، من خلال الفهم الصحيح للنصوص الدينية، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف ورجال الكنيسة، في إطار عمل مشترك يعزز قيم التعايش داخل المجتمع.

وفي ختام الحفل، قام محافظ المنيا بتسليم شهادات التقدير للخريجين، مشيدًا بجهودهم، ومؤكدًا دورهم كسفراء لنشر ثقافة السلام والتسامح داخل مجتمعاتهم، بما يدعم استقرار المجتمع ويعزز مسيرة التنمية.
شارك فى الفعالية الدكتور كريم بدر حلمى عضو مجلس النواب وأعضاء بيت العائلة المصرية و عدد من الشخصيات العامة المهندس مجدى ملك عضو مجلس النواب السابق وعلاء السبيعى ووكلاء الوزارات التربية و التعليم و الشباب و الرياضة و الثقافة وفرع المجلس القومى للمرأة ومديرو ادارات الديوان العام وكوكبة من الاعلاميين .

