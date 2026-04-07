جامعة المنيا التكنولوجية تستعد لبدء الدراسة بالعام 2026 - 2027

قام الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة مقر جامعة المنيا التكنولوجية، رافقه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات المحافظة والجامعة.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير الأعمال التنفيذية الجارية بمقر الجامعة الجديد الذي يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 1800 متر مربع، مشيدًا بمعدلات تنفيذ الأعمال الجارية، والتي تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة مسبقًا.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن إنشاء الجامعات التكنولوجية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ باعتبارها أحد المسارات التعليمية الحيوية التي تسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح الوزير أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على نقل وتطبيق وتوظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات والجدارات التكنولوجية في التخصصات المختلفة، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات الصناعة والمجتمع.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني أن جامعة المنيا التكنولوجية تعد صرحًا تعليميًا يُضاف لمنظومة التعليم العالي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن خطة الدولة في التوسع في إنشاء الجامعات تسهم في تقليل اغتراب الطلاب، وتسهم في التوسع العمراني، وتوفير الموارد البشرية التي تحتاجها المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم جهود النهوض بمنظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار وتشجع على التميز الأكاديمي، لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بجامعة المنيا التكنولوجية اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، مما يمثل إضافة قوية لمنظومة الجامعات التكنولوجية في مصر، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تقديم تعليم جامعي يلبي احتياجات سوق العمل ويخدم احتياجات التنمية، ويسهم في تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمعارف والجدارات المختلفة ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، وكذلك دعم توجه الدولة نحو جعل مصر وجهة تعليمية جاذبة للطلاب الوافدين.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه يتم تجهيز الجامعات التكنولوجية بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية؛ بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متطورة وفريدة، مؤكدًا أن تنوع مسارات التعليم الجامعي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات التكنولوجية يتم تجهيزها بأحدث المعامل، وورش العمل، حيث تعتمد على نظم تعليمية متميزة، وتقدم برامج دراسية بينية حديثة تؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية؛ مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.