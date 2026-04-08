زراعة 210 شتلات متنوعة بمركزي مطاي وبني مزار بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ أعمال التشجير والتجميل بمختلف مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تنفذ رؤية متكاملة لمواجهة التغيرات المناخية، وتحسين جودة الهواء، وإحداث نقلة حضارية، من خلال التوسع في المسطحات الخضراء وتجميل الشوارع والميادين.

وشدد على ضرورة اختيار أنواع الأشجار بما يتناسب مع الهوية البصرية للمحافظة، لتحقيق التناسق الجمالي على الطرق والمحاور الرئيسية، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير المدن بشكل حضاري ومستدام.

وفي هذا الإطار، نفذ مركز بني مزار أعمال تجميل وتطوير موسعة، شملت زراعة 160 شتلة بعدد من الشوارع والمنتزهات، من بينها شارع العاشر من رمضان وشارع مدرسة الكوثر وشارع ترعة أبو حسيبة، بالتعاون مع إدارة البساتين، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

كما واصل مركز مطاي تنفيذ أعمال المبادرة، حيث تم زراعة 50 شتلة متنوعة على طريق مصر–أسوان الزراعي بجوار ميدان السلام، إلى جانب أعمال تهذيب الأشجار، والاهتمام بالحدائق العامة، وري النباتات، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

وتضمنت الجهود تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ودهان البلدورات بكورنيش الإبراهيمية، في إطار خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق مستهدفات المبادرة .