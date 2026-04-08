الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين الاعتداءات على القنصلية الكويتية بالبصرة والمنشآت النفطية والمدنية في الخليج

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

تُدين جمهورية مصر العربية، وتستنكر بشكل قاطع أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت مقر القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة، والذى يمثل انتهاكاً سافراً لحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وتشدد الدولة المصرية، على الرفض الكامل لتلك التصرفات التخريبية التي تتنافى مع القانون الدولي. 

وتؤكد جمهورية مصر العربية، على ضرورة حماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والقنصلية وصون امنها وفقاً لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتجدد التأكيد على أن استهداف البعثات الدبلوماسية والقنصلية يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي.

كما تدين مصر الاعتداءات الآثمة التي استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية في الكويت والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك منشآت الاتصالات بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والاستهدافات المستهجنة للمنشآت المدنية في قطر والبحرين فى انتهاك سافر لسيادة الدول الشقيقة. 

وتؤكد مصر تضامنها الكامل ودعمها لسيادة وأمن واستقرار الدول الخليجية الشقيقة، وتعرب عن املها في ان يمثل إعلان الرئيس ترامب بتعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين فرصة للوقف الدائم لجميع الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج، وتشدد على ضرورة ان يؤكد أي اتفاق قادم لإنهاء الحرب على تلبية الشواغل الامنية واحترام سيادة ووحدة الأراضي والسلامة الإقليمية لدول الخليج العربي الشقيقة وفقا لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

