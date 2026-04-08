مصنع القطارات في بورسعيد يبدأ التشغيل الفعلي استعدادًا لإنتاج أول قطار محلي

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمسئولي مصنع نيرك NERIC لإنتاج القطارات، وذلك في إطار متابعة مستجدات العمل بالمصنع ودعم المشروعات الصناعية الكبرى بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي للمصنع، حيث تم التأكيد على أنه تم بدء التشغيل الفعلي للمصنع بمنطقة شرق بورسعيد، على أن يتم إنتاج أول قطار من داخل المحافظة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في خطوة تعكس نجاح جهود الدولة في توطين صناعة القطارات داخل مصر.

محافظ بورسعيد يلتقي مسئولي مصنع “نيرك” لإنتاج القطارات ويؤكد دعم المحافظة للصناعة الوطنية

ويُعد المصنع أحد أهم المشروعات الصناعية بالمنطقة، حيث يختص بإنتاج القطارات الكهربائية بمختلف أنواعها، بما في ذلك المترو والمونوريل والقطارات السريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير للأسواق الإقليمية.

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية.

كما شدد على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان سرعة استكمال مراحل الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع الواعد، الذي يعزز مكانة بورسعيد كمركز صناعي ولوجستي متميز.