محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إزالة الرتش بمناطق أرض الجبل واللاسلكي | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال إزالة الرتش بمنطقة أرض الجبل بحي الزهور، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وأحمد زغلف رئيس حي الزهور.

تابع المحافظ معدلات التنفيذ على أرض الواقع، ووجه بسرعة رفع تراكمات الرتش أولًا بأول، مع اتخاذ ما يلزم لرفع كفاءة المنطقة بالكامل، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يشدد على حصر المساحات لاستغلالها في مشروعات تنموية

كما شدد المحافظ على ضرورة حصر المساحات عقب إزالة الرتش، تمهيدًا لاستغلالها في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد عدم السماح بوضع أي إشغالات أو تعديات بالمنطقة بعد إزالة الرتش، موجهًا بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان الحفاظ على ما تم تحقيقه ومنع عودة المخالفات.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ أعمال إزالة الرتش بمنطقة اللاسلكي بحي المناخ، حيث وجه بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من رفع المخلفات في أقرب وقت، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة حيث رافقه الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.