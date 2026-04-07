محافظ بورسعيد: زيارات دورية مفاجئة لجميع الوحدات الصحية والمستشفيات

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمدير هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، الدكتور إسماعيل الحفناوي لبحث سبل الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ انه سيقوم بزيارات دورية مفاجئة لكافة الوحدات الصحية والمستشفيات، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع.

تقليل فترات انتظار المرضى وتحسين جودة الخدمة

و شدد محافظ بورسعيد على أهمية استطلاع آراء المواطنين داخل المنشآت الصحية، للتعرف على تقييمهم للخدمات المقدمة والعمل على تطويرها بما يتماشى مع احتياجاتهم.

وطالب المحافظ بضرورة العمل على تقليل فترات انتظار المرضى، وتسريع إجراءات تقديم الخدمة الطبية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة وفي التوقيت المناسب.

كما أكد محافظ بورسعيد على أهمية الارتقاء المستمر بمستوى الأداء داخل القطاع الصحي، مع عدم التهاون في أي تقصير قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.