خلال جولة مفاجئة بوحدة طب مشالي.. محافظ بورسعيد يشدد على أهمية التعامل الفوري فيمع الحالات المرضية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة تفقدية مفاجئة داخل وحدة طب أسرة الدكتور “محمد مشالي” بمدينة بورفؤاد، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد.

وتفقد المحافظ مختلف أقسام الوحدة واطلع على مدى انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية، مشددا على ضرورة الالتزام بتقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطنين والارتقاء بجودة الرعاية الصحية داخل الوحدات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

محافظ بورسعيد: يوجه بتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل الوحدة

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء ومطالب المواطنين المترددين على الوحدة حيث وجه بسرعة الاستجابة لشكاواهم مؤكدا على ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية وتشغيل الأسانسير داخل المركز لتيسير الحركة على المرضى خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه المحافظ على ضرورة الالتزام بمواعيد الكشف داخل الوحدة الصحية، وعدم تأخير تقديم الخدمة للمواطنين،مع العمل على إلغاء قوائم انتظار المرضى بشكل نهائيبما يضمن سرعة حصول المواطنين على الرعاية الطبية اللازمة دون معاناة أو تأخير.

كما شدد محافظ بورسعيد على أهمية التعامل الفوري مع الحالات المرضية، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة بشكل عاجل بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة لأبناء المحافظة