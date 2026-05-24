ماليزيا تدعو لاتفاق إطاري لضمان أمن مضيق هرمز وتُشيد بدور مصر في التهدئة

دعت ماليزيا إلى التوصل لاتفاق إطاري شامل بين الولايات المتحدة وإيران يضمن تعزيز وقف إطلاق النار القائم وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أهمية مراعاة المصالح الأمنية المشروعة لجميع دول المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم -في منشور على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك " اليوم الأحد- عن تفاؤله بالتطورات الجارية في مسار المفاوضات، مشيراً إلى الدور " البنّاء " الذي تلعبه عدد من الدول في تسهيل الجهود الدبلوماسية، من بينها مصر والأردن وعُمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة في تيسير هذه العملية.

كما رحب رئيس الوزراء الماليزي بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصية في السعي إلى التوصل إلى نتيجة تفاوضية، معربا عن أمله في أن تغتنم جميع الأطراف هذه الفرصة وتُكمل المفاوضات بنجاح.

وأكد أن ماليزيا على أتم الاستعداد لدعم أي جهد متعدد الأطراف يُسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين في غرب آسيا.

ويأتي هذا بعدما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيع اتفاقية لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، ما سيُعيد فتح مضيق هرمز، ويسمح لإيران باستئناف مبيعات النفط، ويُتيح فرصةً للتفاوض بشأن برنامج طهران النووي.