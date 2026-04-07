بمشاركة مجتمعية.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ميدان معديات بور فؤاد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سير العمل في أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المعدية بمدينة بورفؤاد، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفذ الأعمال بمشاركة مجتمعية من إحدى الشركات.

رفع كفاءة ميدان معديات بورفؤاد

رافقه خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد.



وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تتم على أعلى مستوى وتشمل تنفيذ أعمال زراعة وتنسيق الموقع وإنشاء نافورة جمالية إلى جانب تركيب إضاءات أرضية وديكورية حديثة بما يضفي طابع حضاري للميدان .

كما تتضمن الأعمال توفير أماكن جلوس للمواطنين بما يحقق الاستفادة المجتمعية من الميدان ويجعله تحسين المشهد الحضاري.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أفضل نتائج تعكس جهود التطوير التي تشهدها المحافظة.