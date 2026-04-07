محافظ بورسعيد يتابع تطوير 13 عمارة سكنية بعدد 312 وحدة بالضواحى |شاهد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سير أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن "أمل نهضة مصر" بحي الضواحي، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والدكتورة دينا الحمامي مدير الإدارة الاستراتيجية، حيث اطلع المحافظ على مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ على أرض الواقع.

للمرة الأولى .. قطار التنمية والتطوير يصل إلى منطقة أمل " نهضة مصر " بحي الضواحي

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير الجارية تشمل 13 عمارة سكنية بإجمالي 312 وحدة، بما يخدم نحو 1248 نسمة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة.

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة نوازل الصرف الصحي ومياه الشرب، وغرف التفتيش وتكثيف الإضاءة العامة، ورصف الطرق الداخلية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للسكان.

كما شدد المحافظ على ضرورة إزالة كافة الإشغالات والتعديات المتواجدة بمحيط الأرصفة والعمارات السكنية بالمنطقة، لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارية، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج بما يلبي احتياجات المواطنين.