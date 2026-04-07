عماد النحاس يقود أول مران للمصري في بورسعيد على ملعب الأكاديمية البحرية

قاد الكابتن عماد النحاس المدير الفني الجديد للنادى المصري المران الأول للفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد فى محافظة بورسعيد.

تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي بقيادة الكابتن عماد النحاس

جاء قيادة النحاس للتدريب بعد الاستقرار على الجهاز الفني المعاون وموافقة مجلس إدارة النادي المصري الأستاذ كامل أبو علي على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من الكابتن عماد النحاس المدير الفني الجديد للفريق.

ويضم الجهاز الفني كل من :

ك/عماد النحاس ، مديرًأ فنيًا

ك/محمد محسن أبو جريشة ، مدربًا عامًا.

ك/عبد الرحمن فاروق ، مدربًا.

ك/سيف داود ، مدربًا.

ك/سعيد إبراهيم ، مدربًا مساعدًا.

ك/محمد فتحي ، مدربًا لحراس المرمى.

ك/عبد الرحمن عيسى ، مخططًا للأحمال.

ك/أيمن محمد ، محللًا للأداء.

ك/ محمود جابر، مديرًا إداريًا.



على أن يستمر باقي أعضاء الجهاز الإداري والطبي الحالي للفريق في أداء عمله.