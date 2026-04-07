محافظ بورسعيد يؤكد: جمع الكلاب من الشوارع في إطار جهود الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، نموذجًا لأحد السيارات المخصصة لجمع الكلاب الحرة من الشوارع، في إطار خطة المحافظة للتعامل الآمن والحضاري مع ظاهرة الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة وحقوق الحيوان.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق فرنسيس، مدير مديرية الطب البيطري ببورسعيد، والدكتورة نجلاء كامل، رئيس مكتب صندوق التأمين بمديرية الطب البيطري وطبيب الطوارئ، حيث تم استعراض آلية عمل السيارات المخصصة لجمع الكلاب، والتي تم تجهيزها وفق أحدث الأساليب العلمية والبيطرية.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تتبنى نهجًا متطورًا في التعامل مع الكلاب الحرة، من خلال جمعها بطرق آمنة دون إيذاء، ونقلها إلى الشلتر المخصص لتقديم الرعاية البيطرية الكاملة والتطعيمات اللازمة وتوفير كافة المستلزمات الغذائية والصحية للكلاب.

وأضاف المحافظ أن الشلاتر المخصصة لإيواء الكلاب تم تجهيزها على أعلى مستوى، وتوفر رعاية متكاملة تشمل التغذية المناسبة، والرعاية الطبية والبيطرية المستمرة، إلى جانب توفير بيئة آمنة وصحية للحيوانات، مؤكدًا أن هذه الشلاتر تمثل نموذجًا حضاريًا متطورًا يعكس توجه الدولة نحو تطبيق أفضل المعايير العالمية في الرفق بالحيوان وضمان التعامل الإنساني مع الكلاب الحرة.

كما أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري تكثف جهودها في تنفيذ حملات موسعة لجمع الكلاب الحرة من الشوارع، استجابة لشكاوى ومطالب المواطنين، لافتًا إلى أن تلك الحملات تتم وفق أسس علمية وإنسانية تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم الإضرار بالحيوانات، مع نقلها إلى الشلاتر المجهزة لتلقي الرعاية الكاملة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لمنظومة العمل، لضمان تحقيق أفضل النتائج وفقًا لأعلى معايير السلامة والرفق بالحيوان.

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن السيارات مجهزة بأدوات تضمن التعامل الآمن مع الكلاب، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، مؤكدًا استمرار حملات الجمع والتطعيم ضد السعار بالتوازي مع أعمال الإيواء والرعاية داخل الشلتر.



كما أكد محافظ بورسعيد أنه تم تدريب العاملين بالأحياء على أساليب التعامل الإنساني والآمن مع الكلاب الحرة أثناء عمليات الجمع والنقل، وذلك من خلال فرق «الكاتشر» المتخصصة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية القادمة، بما يضمن تنفيذ عمليات الجمع وفق أحدث المعايير البيطرية والإنسانية دون تعريض الحيوانات لأي أذى.



وأشار المحافظ إلى أنه يتم حفظ الأغذية المخصصة للكلاب داخل الشلاتر وفق أساليب حفظ صحية وسليمة داخل ثلاجات مخصصة لذلك، بما يضمن توفير غذاء آمن وصالح لفترات زمنية مناسبة، ويسهم في الحفاظ على الحالة الصحية للحيوانات داخل أماكن الإيواء



كما لفت إلى أن فرق العمل داخل الشلاتر تقوم بأعمال النظافة والتطهير الدوري للأماكن المخصصة لإيواء الكلاب، إلى جانب متابعة تقديم الغذاء والرعاية اليومية لها بعد إجراء عمليات التعقيم، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للحيوانات وفقًا لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.