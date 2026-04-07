نائب محافظ بورسعيد يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بمحيط قصر الثقافة وشارع النصر |شاهد

قاد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بمحيط قصر ثقافة بورسعيد وشارع النصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لإعادة الانضباط للشوارع والحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة.

وجاءت الحملة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، حيث رافق نائب المحافظ العميد شادي محروس قائد شرطة المرافق و الاستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، حيث استهدفت الحملة رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام، خاصة بمحيط المنشآت الثقافية والمناطق الحيوية.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من إشغالات الكافتيريات والمحال المخالفة التي كانت تتعدى على حرم الطريق، وذلك بعد توجيه إنذارات سابقة لأصحابها بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم إشغال الطريق العام.

وأكد نائب المحافظ استمرار الحملات بشكل يومي بكافة الأحياء، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المحال بالقوانين المنظمة، بما يحقق السيولة المرورية ويضمن بيئة حضارية تليق بأبناء بورسعيد وزائريها