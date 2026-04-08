حبس المتهم بالتعدي على والدته في بورسعيد

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل 4 أيام متهم بالتعدي على والدته وأخر بسلاح أبيض في بورسعيد.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بإعتياد التعدى على والدته وإحداث إصابة آخر بإستخدام سلاح أبيض حال إعتراضه على ذلك ببورسعيد.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الداخلية، أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المناخ من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "مصاب بجرح طعنى" - مقيم بدائرة القسم) ، وبسؤاله قرر بتضرره من (عاطل – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وذلك حال تدخله لنهره عن التعدى على والدته.

واشار البيان، انه تم ضبط المتهم وبحوزته (السلاح المستخدم فى التعدى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.