محافظ بورسعيد يتفقد سير أعمال تطوير المرحلة الثانية بمنطقة علي بن أبي طالب | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، اليوم، خلال جولة ميدانية موسعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثانية من منطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، للوقوف على مستجدات التنفيذ ومعدلات الأداء على أرض الواقع، حيث رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور و الدكتورة دينا الحمامي مدير الإدارة الاستراتيجية بمحافظة بورسعيد و الجهات المختصة

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت

وخلال الجولة، أطلع المحافظ ميدانيٱ على كافة الأعمال الجارية من رصف الطرق و رفع كفاءة الإنارة العامة بالمنطقة و زيادة المسطحات الخضراء و رفع كفاءة نوازل الصرف الصحي ومياه الشرب وغرف التفتيش.

و شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن تطوير المناطق السكنية يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري.

كما وجه المحافظ خلال الجولة بتكثيف أعمال التجميل بالمنطقة و زراعة الجزر الوسطى بأشجار البونسيانا، مع تكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال في أقرب وقت

يُذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي شملت رصف وتوسعة الشوارع الداخلية بدايةً من شارع 23 ديسمبر وشارع العاشر من رمضان وحتى شارع التحرير وشارع محمد سلامة، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة، وتركيب شبكة الصرف الصحي، وتدعيم شبكة تصريف مياه الأمطار، فضلًا عن ترميم ودهان واجهات 65 عمارة سكنية بلون موحد، بما يعكس الطابع الحضاري للمنطقة.