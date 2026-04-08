مجموعة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة

أسفرت قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، التي أقيمت اليوم، الأربعاء، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولي.

وجاء منتخب مصر في المجموعة الأولي التي تضم كلا من المغرب وتونس وإثيوبيا.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

سيتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، فيما سيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى (ربع النهائي) تلقائياً إلى كأس العالم تحت 17 سنة 2026.

ستُحدد مباريات فاصلة إضافية بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، المنتخبين الأفريقيين المتبقيين المتأهلين إلى كأس العالم.

ستنضم إلى منتخب المغرب، البلد المضيف، في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، المغرب 2026، منتخبات: إثيوبيا، وتنزانيا وأوغندا من منطقة "سيكافا"؛ وأنغولا، وموزمبيق وجنوب أفريقيا من "كوسافا"، والسنغال ومالي من "وافو أ"؛ وكوت ديفوار وغانا من "وافو ب"؛ والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية من "يونيفاك"؛والجزائر، مصر وتونس من “أوناف.”