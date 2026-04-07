رسميًا.. تحديد موعد كأس أمم أفريقيا 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف رسميًا عن مواعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 19 يونيو 2027، على أن تُختتم منافساتها في 18 يوليو من العام ذاته، في نسخة مرتقبة تُقام لأول مرة بتنظيم ثلاثي في منطقة شرق أفريقيا.

وتحمل هذه النسخة أهمية خاصة، في ظل سعي الدول المستضيفة لتقديم بطولة استثنائية تعكس تطور البنية التحتية الرياضية في القارة، إلى جانب تعزيز فرص انتشار كرة القدم في شرق أفريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة نخبة المنتخبات الأفريقية، وسط ترقب جماهيري كبير لمنافسات قوية على اللقب القاري.