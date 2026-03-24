صدام الكاف وأسود التيرانجا.. الحاج ضيوف يشعل أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025: "فزنا في الملعب.. ولن نتنازل عن اللقب"

مازالت الأجواء مشتعلة بين نجوم السنغال الحاليين والقدامى بين قرار الاتحاد الأفريقي حول سحب لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 من السنغال وتتويج المغرب .. فجر النجم السنغالي السابق الحاج ضيوف تصريحات قوية رافضًا بشكل قاطع قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومؤكدًا أن منتخب بلاد هو البطل الحقيقي للبطولة مهما تغيرت القرارات الرسمية.

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع داخل الشارع الكروي الأفريقي بعد القرار المفاجئ من كاف باعتبار منتخب السنغال مهزومًا بنتيجة 3-0 رغم فوزه في المباراة النهائية أمام المغرب بهدف دون رد بعد وقت إضافي في لقاء اتسم بالإثارة والتوتر حتى لحظاته الأخيرة.

الحقيقة لا تتغير

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية شدد ضيوف على أن ما حدث داخل أرض الملعب هو الفيصل الوحيد مؤكدًا أن كل محاولات تغيير النتيجة لن تمحو فوز السنغال المستحق.

وقال: " بالنسبة لكل من تابع المباراة وبالنسبة لكل عشاق كرة القدم البطل هو السنغال. ما حدث على أرض الملعب لا يمكن لأحد تغييره هذه هي الحقيقة التي يعرفها العالم."

وأضاف نجم ليفربول السابق: "لقد تقدمنا باستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي ونثق في العدالة. القضية لم تنته بعد ونحن متمسكون بحقنا الكامل."

كواليس أزمة النهائي

المباراة النهائية التي جمعت بين السنغال والمغرب لم تكن عادية على الإطلاق حيث شهدت أحداثًا درامية خاصة في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب أثارت جدلًا واسعًا.

وتوقفت المباراة لفترة قصيرة بعد اعتراض لاعبي السنغال قبل أن يتدخل القائد ساديو ماني لإقناع زملائه باستكمال اللقاء في مشهد يعكس حجم التوتر الذي سيطر على أجواء النهائي.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء ليتمكن المنتخب السنغالي لاحقًا من تسجيل هدف الفوز في الوقت الإضافي وسط فرحة عارمة داخل الملعب.

قرار صادم يقلب المشهد

ورغم نهاية المباراة بتتويج السنغال على أرض الملعب جاء قرار “كاف” لاحقًا ليقلب كل شيء بعد اعتماد خسارة السنغال إداريا وهو ما فجر موجة غضب عارمة داخل الأوساط الرياضية وفتح الباب أمام واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ البطولة.

احتفالات مرتقبة رغم الأزمة

وفي تحدٍ واضح للقرار كشف ضيوف أن الاتحاد السنغالي يعتزم تنظيم احتفالات جماهيرية وعرض الكأس أمام الجماهير مؤكدًا أن الشعب السنغالي لن يتخلى عن شعوره بالانتصار.

وقال: " ندعو الجماهير للحضور ستكون هناك احتفالات كبيرة. سنُظهر الكأس كما يفعل الأبطال الحقيقيون لأننا فزنا بها داخل الملعب."

معركة قانونية مفتوحة

الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة خاصة بعد لجوء الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي في محاولة لإلغاء قرار “كاف” واستعادة اللقب رسميًا.

وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه تبدو القضية مفتوحة على كافة السيناريوهات ما بين تثبيت قرار الاتحاد الأفريقي أو إعادة الاعتبار للمنتخب السنغالي في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الكرة الأفريقية.