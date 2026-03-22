بعد تجريد السنغال بقرار كاف.. غينيا تنفي طلب سحب اللقب من المغرب عام 1976

أصدر الاتحاد الغيني لكرة القدم بيانا رسميا نفي خلاله طلب سحب لقب كأس أمم إفريقيا عام 1976 من المغرب.

وذكر بيان الاتحاد الغيني لكرة القدم أن منتخب المغرب لم ينسحب في مباراة الفريقين في كأس أمم إفريقيا نسخة 1976.

وأفاد الاتحاد الغيني لكرة القدم أن منتخب المغرب لم يغادر أرضية ملعب المباراة أمام منتخب بلاده في نسخة كأس أمم إفريقيا عام 1976.

كانت أنباء ترددت حول طلب الاتحاد الغيني لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بسحب لقب كأس أمم أفريقيا نسخة 1976 من المغرب الذي توج بها اسود الأطلس للمرة الأولى في تاريخه.

وذكرت تقارير إعلامية أن طلب الاتحاد الغيني استند إلى انسحاب منتخب المغرب أمام نظيره منتخب غينيا في الدور النهائي بنظام المجموعة اعتراضًا على القرارات التحكيمية قبل أن يعود لاعبو أسود الأطلس لاستكمال المباراة والتي انتهت بالتعادل 1-1 والذي كان كافيًا لتتويجه باللقب الأول في تاريخه.


وطالب الاتحاد الغيني الكاف بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في نسخة 1976 بعدما أصدر مؤخرا قرارا بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من السنغال ومنحه إلي المغرب.
يذكر أن الكاف قرر سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب واعتبار اسود التيرانجا خاسرا بثلاثية نظيفة في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025. 

