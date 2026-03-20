تهدد بالانفصال عن القارة.. السنغال ترفض تسليم الكأس وتتوعد الكاف

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن آخر تطورات الاتحاد السنغالي بشان ازمة لقب امم افريقيا.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس: "السنغال مولعة الدنيا.. ومعندهمش مشكلة ينفصلوا عن القارة كلها في المقابل مش هيسلموا الكأس للكاف".

شهد منتخب السنغال تراجعًا ملحوظًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما فقد 5 مراكز دفعة واحدة لينخفض من المركز 12 إلى المركز 17 عالميًا، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة المتعلقة بسحب لقب كأس أمم إفريقيا.

وجاء هذا التراجع عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتجريد منتخب السنغال من اللقب ومنحه لمنتخب المغرب، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية الإفريقية.