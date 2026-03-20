تراجع تصنيف السنغال عالميا بعد أزمة سحب لقب أمم إفريقيا

شهد منتخب السنغال تراجعًا ملحوظًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما فقد 5 مراكز دفعة واحدة لينخفض من المركز 12 إلى المركز 17 عالميًا، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة المتعلقة بسحب لقب كأس أمم إفريقيا.

وجاء هذا التراجع عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتجريد منتخب السنغال من اللقب ومنحه لمنتخب المغرب، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية الإفريقية.



ويعكس التراجع في التصنيف التأثيرات السلبية التي تعرض لها المنتخب السنغالي، سواء على المستوى الفني أو المعنوي، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي صاحبت القرار القاري.



في المقابل، استفاد منتخب المغرب من التطورات الأخيرة، سواء معنويًا بعد التتويج باللقب، أو على مستوى التصنيف العالمي، حيث يُتوقع تحسن مركزه خلال التحديثات المقبلة لتصنيف فيفا.



وتترقب جماهير الكرة الإفريقية ردود الأفعال الرسمية من الاتحاد السنغالي، إلى جانب تأثير هذه التطورات على مشوار المنتخبين في الاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2026.