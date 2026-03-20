أحمد حسن يعلن خبرا سارا للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

استقر مسئولو النادي الأهلي على تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين تخطي الترجي التونسي في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا،

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر: سيتم الإفراج عن مستحقات لاعبي الأهلي حال الفوز ضد الترجي بعد تجميد صرفها بالفترة الماضية".

ونجح فريق الترجي في تحقيق فوزاً صعباً على حساب الأهلي، بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الذهاب بربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي غدا السبت، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.