اليو ديانج يختار وجهته المقبلة بعيداً عن الأهلي

يرفض المالي إليو ديانج لاعب وسط الأهلي مناقشة أية عروض خليجية للرحيل عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي ، ويرى اللاعب أنه من الأفضل البقاء في الأهلي عن اللعب في الخليج، لرغبته في الرحيل للاحتراف الأوروبي حال الرحيل عن الأهلي.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر مقرب من أليو ديانج: اللاعب يبحث عن عرض للعب في أوروبا ويؤجل العروض الخليجية والمصرية"

ونجح فريق الترجي في تحقيق فوزاً صعباً على حساب الأهلي، بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الذهاب بربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.