مفاجأة.. كامويش بقائمة الرأس الأخضر للمشاركة في وديتي تشيلي وفنلندا

أعلن المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، بيدرو بريتو (بوبيستا)، قائمة فريقه، استعدادًا لفترة التوقف الدولية المقبلة الخاصة بشهر مارس.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "عاجل.. كامويش في قائمة منتخب كاب فيردي استعدادا لكأس العالم للمشاركة معه في وديتي تشيلي وفنلندا"

قائمة منتخب الرأس الأخضر لوديتي تشيلي وفنلندا

حراس المرمى: كارلوس دوس سانتوس، مارسيو روزا، جوزيمار دياس (فوزينها)

المدافعون: فاجنر بينا، سيدني لوبيز كابرال، ستيفن موريرا، إديلسون بورخيس (دايني)، جورجينيو سواريس، جوردان مينديز كوريا، روبرتو لوبيز (بيكو)، كلفن بيريز (دجاك)

لاعبي الوسط: ديروي دوارتي، جواو باولو فرنانديز، كيفن بينا، لاروس دوارتي، تيلمو أركانجو، أيوني سانتوس، يانيك سيميدو،

المهاجمون: جاري رودريجيز، نونو دا كوستا، ريان مينديز، ويلي سيميدو، دايلون ليفرامينتو، إيلتسين كاموش، جيلسون بينشيمول

وكان منتخب كاب فيردي قد تأهل إلى كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك للمرة الأولى في تاريخه متفوقًا على الكاميرون.