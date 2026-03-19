كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب كامويش.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "الأهلي يحاول التوصل لاتفاق مع كامويش لفسخ إعارته قبل نهاية الموسم لتوفير جزء من راتبه".

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي امام نظيره الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات إياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة عبر شبكه قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة .