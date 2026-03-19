يد مصر تصطدم بالماكينات الألمانية وديًا اليوم

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة اليد مواجهة قوية أمام نظيره الألماني، اليوم الخميس، في أولى وديات معسكره المقام حاليًا في ألمانيا خلال الأسبوع الدولي، وذلك ضمن برنامج الإعداد لبطولة العالم 2027 المقرر إقامتها في ألمانيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخبان مجددًا في ثاني المواجهات الودية يوم 22 مارس الجاري، في إطار خطة الجهاز الفني لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وكانت بعثة المنتخب قد غادرت القاهرة يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بمشاركة اللاعبين المحليين وبعض أعضاء الجهاز الفني، على أن تكتمل الصفوف في ألمانيا بانضمام اللاعبين المحترفين.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الإسباني بسكوال إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من وديتي ألمانيا، من خلال الاحتكاك بمدرسة أوروبية قوية، بما يسهم في تجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وكان بسكوال قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر مارس، والتي تضم:

حراس المرمى: محمد علي، عبدالرحمن حميد.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، بلال إبراهيم.

الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح.

صانع الألعاب: يحيى الدرع، سيف الدرع، أحمد خيري.

الظهير الأيمن: يحيى خالد، مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: عمر كاستيلو، محمد عماد «أوكا».

الدائرة: إبراهيم المصري، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز «جدو».

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: الإسباني بسكوال مديرًا فنيًا، وفيرناندو باربيتو مدربًا عامًا، وفينيو لوزارت مدربًا لحراس المرمى، وإيفان باسكي محللًا للأداء، وروجيه فونت مدربًا للياقة البدنية، والدكتور أحمد رمضان أخصائي علاج طبيعي، ومحمود سعيد مديرًا إداريًا.

وتحظى مواجهة اليوم باهتمام كبير، نظرًا لقيمتها الفنية، حيث تجمع بين منتخب مصر بطل أفريقيا، ونظيره الألماني وصيف بطل أوروبا، في اختبار قوي للفراعنة ضمن خطة الإعداد المبكر للمونديال