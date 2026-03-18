منتخب مصر لليد تحت 20 سنة “أ” يواجه بـ”ب” في الدورة الدولية الودية

يخوض منتخب مصر تحت 20 سنة لكرة اليد “أ” مواجهة قوية أمام نظيره “ب” في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات اليوم الثاني من الدورة الدولية الودية المقامة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي.

وكان منتخب شباب اليد مواليد 2006 قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق فوز مستحق على نظيره البولندي بنتيجة 31-24، في اللقاء الذي أقيم أمس ضمن نفس المنافسات.

وتتواصل مباريات الدورة خلال الأيام المقبلة، حيث يلتقي منتخب مصر “ب” مع منتخب التشيك يومي الخميس والجمعة، بينما يواجه منتخب مصر “أ” نظيره التشيكي أيضًا، على أن يختتم منتخب “ب” مبارياته بمواجهة ثانية أمام بولندا يوم الجمعة.

وجاءت قائمة منتخب مصر مواليد 2006 كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى أحمد عادل، سيف الدين إيهاب، عمر أحمد فتحي

جناح أيسر: عمر بركة، حازم الصباغ

ظهير أيسر: يحيى الكردي، عادل أحمد، أحمد حلمي

صانع ألعاب: حمزة وليد، محمد حميدة، معاذ السيد

ظهير أيمن: محمد عدلان، يوسف عمرو، محمد طه

جناح أيمن: عبد الرحمن أشرف، يوسف فريد

الدائرة: علي مدبولي، حسين محمد، مازن حسا