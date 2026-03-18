قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 آلاف رطل.. أمريكا تغرق إيران بقنابل خارقة للتحصينات قرب هرمز
اول رد إيراني على قصف حقل باريس للغاز
قنصوة ومجدي يعقوب يناقشان تعزيز التعاون المشترك لدعم الرعاية الصحية في مصر وإفريقيا
البيت الأبيض: ضرب 7800 هدف إيراني وتدمير 100 سفينة
قطر: استهداف البنية التحتية للطاقة تهديد للأمن العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة
الحكومة توافق على تخصيص عدة أراض بالمحافظات لإقامة مشروعات
مع وداع رمضان.. علي جمعة يوضح كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر وقيمتها هذا العام
إعادة فتح جزئي لطريق سفاجا قنا وتحويلات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية
قبل طرحه بالأسواق.. الأمن بداهم مصنع لإنتاج كحك العيد مجهول المصدر بالقاهرة
إعلام إيراني: 4 مواقع في منشأة بوشهر للغاز تعرضت لهجوم إسرائيلي
عسكري إيراني: استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد
ألمانيا تطالب بوضع خطة واضحة لضمان إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب مصر لليد تحت 20 سنة “أ” يواجه بـ”ب” في الدورة الدولية الودية

كرة اليد
كرة اليد
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر تحت 20 سنة لكرة اليد “أ” مواجهة قوية أمام نظيره “ب” في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات اليوم الثاني من الدورة الدولية الودية المقامة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي.

وكان منتخب شباب اليد مواليد 2006 قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق فوز مستحق على نظيره البولندي بنتيجة 31-24، في اللقاء الذي أقيم أمس ضمن نفس المنافسات.

وتتواصل مباريات الدورة خلال الأيام المقبلة، حيث يلتقي منتخب مصر “ب” مع منتخب التشيك يومي الخميس والجمعة، بينما يواجه منتخب مصر “أ” نظيره التشيكي أيضًا، على أن يختتم منتخب “ب” مبارياته بمواجهة ثانية أمام بولندا يوم الجمعة.

وجاءت قائمة منتخب مصر مواليد 2006 كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى أحمد عادل، سيف الدين إيهاب، عمر أحمد فتحي
جناح أيسر: عمر بركة، حازم الصباغ
ظهير أيسر: يحيى الكردي، عادل أحمد، أحمد حلمي
صانع ألعاب: حمزة وليد، محمد حميدة، معاذ السيد
ظهير أيمن: محمد عدلان، يوسف عمرو، محمد طه
جناح أيمن: عبد الرحمن أشرف، يوسف فريد
الدائرة: علي مدبولي، حسين محمد، مازن حسا

منتخب مصر اتحاد الشرطة منتخب شباب اليد منتخب مصر مواليد 2006

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

