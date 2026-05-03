"القومي لتنظيم الإعلانات" يحذر من الاقتراب من اللوحات الكبيرة على الطرق

حذّر الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، المواطنين من مخاطر الاقتراب من اللوحات الإعلانية المثبتة على الطرق والمحاور الرئيسية، في ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتضمن نشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وما قد يترتب على ذلك من انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

ويهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية الكبيرة، وعدم التوقف أو ركن السيارات أسفلها أو بالقرب منها، تحسباً لاحتمالية تأثر بعض وسائل التثبيت بفعل شدة الرياح، وما قد ينجم عن ذلك من مخاطر تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.

جهود الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات

وفي هذا السياق، يؤكد الجهاز أنه في حالة متابعة مستمرة للأوضاع بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات والمدن الجديدة، مشدداً على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه أي إعلانات مخالفة أو غير مطابقة لاشتراطات الأمان والسلامة، بما يضمن الحد من أي مخاطر محتملة خلال هذه الظروف الجوية الاستثنائية.

ويؤكد الجهاز أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولوياته، وأنه يتحرك بشكل لحظي وميداني لمتابعة الموقف على أرض الواقع، بما يعكس دوره الرقابي والوطني في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الانضباط في منظومة الإعلانات على الطرق العامة.

ويجدد الجهاز دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، واتباع الإرشادات المرورية والأمنية خلال فترة التقلبات الجوية، متمنياً السلامة للجميع.