إصابات بالوجه.. القبض على معلمة تعدت على طالب بالضرب في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام معلمة بإحدى المدارس بالتعدى على نجله بالضرب بسوهاج .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 إبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة دار السلام من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (معلمة بإحدى المدارس – مقيمة بدائرة مركز شرطة أخميم) لقيامها بالتعدى على نجله (طالب سن 11) بالضرب وإحداث إصابته بخدوش وسحجات بالوجه أثناء تواجده بالفصل الدراسى .

وبسؤال المشكو فى حقها أقرت بقيام الطالب المذكور بالتشاجر مع أحد زملائه داخل الفصل وأثناء محاولتها الفض بينهما قام بالتعدى عليها بالسب فقامت بضربه لتهذيبه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





