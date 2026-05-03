اشترى عقارات وسيارات.. نصاب يغسل 60 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين.



اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعائه أنه يعمل بإحدى الهيئات الحكومية والزعم بقدرته على تخصيص قطع أراضى زراعية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الأراضى الزراعية والعقارات والوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية”.

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 50 مليون جنيه تقريبا، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية

وذاك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





