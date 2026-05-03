تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية في المرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمنطقة المرج إلى جلسة 13 مايو الجاري.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم التزوير والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة المرج مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات.

ودلت التحريات على أن المتهمين تخصصا في تزوير تراخيص المرور وبطاقات الرقم القومي ونجحا بهذه الوسائل في الحصول على مبالغ مالية من المواطنين بشكل غير قانوني.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج في ضبط المتهمان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.