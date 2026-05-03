حبس المتهم بإنهاء حياة 8 أشخاص خلال التنقيب عن الذهب بسفاجا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر حبس المتهم بقتل 8 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه وفق المواعيد القانونية.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، حيث كشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة مشاجرة بين عدد من الأشخاص في إحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة سفاجا، بسبب خلافات حول أولوية التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحد أطراف المشاجرة أطلق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخر.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، ويدعى "رشيدي س. غ"، وهو مسجل جنائيًا، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم (بندقية آلية) والسيارة التي استُخدمت في الواقعة.

وتستمر جهات التحقيق في الاستماع إلى أقوال الشهود، كما طلبت تحريات المباحث لاستكمال الصورة الكاملة للواقعة، في إطار جهودها لكشف جميع تفاصيل الحادث.