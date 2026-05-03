غارات جوية عنيفة.. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان ويشمل مناطق شمال نهر الليطاني ومحيطه

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متعددة في جنوب لبنان، حيث امتدت الهجمات لتشمل مناطق شمال نهر الليطاني ومحيطه.

وأضاف سنجاب أن هذه العمليات العسكرية تأتي في إطار توسيع نطاق الهجمات داخل الأراضي اللبنانية، مما يثير القلق بشأن تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة.

استهداف بلدات جنوبية وعمليات تفخيخ

وأوضح سنجاب في مداخلته مع الإعلامية منى عوكل على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدتَيْ صديقين وعبه، فيما تعرضت بعض المناطق الأخرى إلى عمليات تفخيخ وتفجير.

وأكد أن هذه العمليات تستهدف بشكل خاص المناطق التي تقع ضمن نطاق السيطرة الإسرائيلية في ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو الخط الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة.

إنذارات للاحتلال وتحركات على الأرض

وأضاف سنجاب أن هذه الهجمات تأتي بعد إنذارات وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان عدد من البلدات في جنوب لبنان، ما يعكس تصعيدًا واضحًا في العمليات العسكرية. وتعد هذه الإنذارات جزءًا من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

التوسع في نطاق الاستهداف إلى قضاء النبطية

وأشار سنجاب إلى أن نطاق الاستهداف الإسرائيلي توسع ليشمل مناطق أعمق في جنوب لبنان، وصولًا إلى بلدات في قضاء النبطية. وهو ما يعكس تصعيدًا لافتًا في وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي باتت تشمل مساحات واسعة من الجنوب اللبناني.

الكثافة النارية الإسرائيلية تغطي مساحات واسعة

أكد سنجاب أن الكثافة النارية الإسرائيلية أصبحت تغطي مساحات واسعة في الجنوب اللبناني، مما يزيد من حالة التوتر في المنطقة.

هذا التصعيد يعكس نية إسرائيلية في مواصلة عملياتها العسكرية وتوسيع نطاق الهجمات، ما يثير تساؤلات حول الأهداف المستقبلية لهذه العمليات وتأثيراتها على الوضع الأمني في المنطقة.