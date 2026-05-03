حالة وحيدة تحرم الأهلي من لقب الدوري والتأهل إفريقيا

يستعد عشاق الكرة المصرية لجولتين حاسمتين في منافسات بطولة الدوري المصري لتحديد هوية البطل وأصحاب بطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا.

وتعد الحظوظ أوفر لصالح الزمالك ومن خلفه بيراميدز باعتبارهم المتصدر والوصيف حتى الان في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري

ويحسم الزمالك بنفسه لقب بطولة الدوري حال الفوز في المباراتين المقبلتين دون النظر لباقي النتائج للمنافسين.

بينما حظوظ بيراميدز قد تكون أضعف قليلا لأنه تعتمد على نتائج الزمالك على أمل تحقيق لقب بطولة الدوري.

فيما يتعد حظوظ الأهلي أصعب بكثير حيث ينتظر سقوط الزمالك في مباراة على الأقل بينما يرغب في سقوط بيراميدز في المواجهتين المقبلتين لتحقيق لقب بطولة الدوري

ويفقد الأهلي فرصة بالكامل حال حقق الزمالك وبيراميدز الفوز في المواجهات المقبلة دون النظر لنتائجه

ويعتبر فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء القادم سينهي على أمال الأهلي في التتويج بالدوري لكون المواجهات المباشرة في صالح السماوي حيث خسر المارد الأحمر فى مباراتي الدور الأول والمرحلة النهائية من التتويج.

وفي حال فوز الزمالك وبيراميدز في الجولتين القادمتين يتوج الفارس الأبيض بلقب الدوري الممتاز استنادا إلي المواجهات المباشرة ويحرم الأهلي من المشاركة فى دوري أبطال إفريقيا ويشارك فى كأس الكونفدرالية في النسخة القادمة.