اقتصاد

«رجال أعمال الإسكندرية» تبحث تعظيم أرباح التجزئة والخدمات عبر «الفرانشايز»

ولاء عبد الكريم


نظمت لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد حفني، ندوة متخصصة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنمية الفرانشايز، لمناقشة آليات تعظيم ربحية شركات التجزئة والخدمات من خلال تطبيق نظام الامتياز التجاري، وتسليط الضوء على فرص التوسع التي يتيحها هذا النموذج.
 

تعزيز التوسع منخفض التكلفة
 

وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أهمية الندوة في رفع وعي مجتمع الأعمال بفرص النمو التي يوفرها نظام الفرانشايز، خاصة في ظل قدرته على تحقيق انتشار واسع للعلامات التجارية بتكلفة رأسمالية منخفضة، مشيرًا إلى وجود فجوة لدى بعض المستثمرين في تقدير حجم السوق والعوائد المتوقعة من هذا النشاط.
 

الإطار القانوني الحاكم
 

وأوضح هنو أن الإطار القانوني يلعب دورًا محوريًا في توجيه السوق، سواء من حيث دعم التوسع أو فرض قيود على أنشطة الامتياز التجاري، ما يستدعي تطوير بيئة تشريعية محفزة تواكب نمو هذا القطاع.
 

دعم فني وتشغيلي
 

من جانبه، استعرض الدكتور حاتم مصطفى زكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الفرانشايز، دور الجمعية في دعم الشركات الراغبة في تطبيق النظام، من خلال توفير أدلة تشغيل متكاملة كبديل للاستشارات مرتفعة التكلفة، إلى جانب تقديم الدعم القانوني لتسجيل العلامات التجارية وتحديد نسب العوائد بين مانح الامتياز والمستفيد.
 

معايير منح الامتياز
 

وأشار زكي إلى أن العلامات المؤهلة لمنح الامتياز يجب أن تكون مسجلة رسميًا، وتمتلك نموذجًا تشغيليًا ناجحًا يمكن تطبيقه وإدارته عن بُعد، موضحًا أن فترة الاختبار الفعلي للنشاط تمتد عادة لنحو عامين لضمان جاهزية التوسع.
 

فرص دولية واعدة
 

ولفت إلى عدد من المعارض الدولية المتخصصة في الفرانشايز، من بينها معارض باريس، وسان باولو بالبرازيل خلال يونيو، وإسبانيا في سبتمبر، والسعودية في أكتوبر، إلى جانب معارض شرق آسيا، والتي تمثل منصات مهمة لفتح أسواق جديدة أمام العلامات التجارية المصرية.
 

توسيع قاعدة المستفيدين
 

وفي السياق ذاته، شدد محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، على أهمية نشر ثقافة الفرانشايز داخل مجتمع الأعمال، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنمية الفرانشايز، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للشركات والمستثمرين.
 

وشهدت الندوة حضور عدد من قيادات وأعضاء الجمعية، من بينهم الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، وأحمد بيومي، نائب لجنة الجمارك، وإبراهيم العشماوي، نائب لجنة التصدير، والمهندس مجدي مرزوق، رئيس لجنة نشاط مركز VTEC.

