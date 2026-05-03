شوبير يكشف موقف حسين الشحات من الاستمرار مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن مستقبل حسين الشحات مع النادي الأهلي، في ظل عدم حسم ملف تجديد عقده حتى الآن.

وأوضح شوبير أن الشحات يدرس بجدية فكرة الرحيل بنهاية الموسم الجاري، خاصة مع عدم التوصل لاتفاق رسمي مع إدارة النادي بشأن التجديد، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات مغادرته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن اللاعب تلقى اتصالات من أحد الأندية الليبية، إلى جانب اهتمام من أندية بالدوري الخليجي، وهو ما قد يعزز فرص رحيله حال استمرار الغموض حول مستقبله مع الأهلي.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستكون حاسمة في تحديد موقف الشحات، سواء بالبقاء وتجديد عقده، أو خوض تجربة جديدة خارج القلعة الحمراء.