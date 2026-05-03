أحمد حمودة: تتويج الأهلي بالدوري صعب .. وحسام عبد المجيد ولم يكن في حالته

قال أحمد حمودة، نجم نادي المقاولون العرب السابق، إن فوز الأهلي على الزمالك في القمة الأخيرة منح الفريق الأحمر أفضلية في صراع المركز الثالث، مؤكدًا أنه فض الشراكة مع سيراميكا كليوباترا في جدول الترتيب.

وخلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أضاف حمودة أن الأهلي رغم انتصاره في القمة، إلا أن فرصه في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم تبدو صعبة للغاية.

وتابع: “على مسؤوليتي بيراميدز هو بطل الدوري وكأس مصر هذا الموسم، الفريق يقدم مستوى ثابتًا واستحق المنافسة على البطولات”.

وأشار نجم المقاولون السابق إلى أن مباراة إنبي كانت نقطة تحول في مشوار الزمالك بالدوري، موضحًا أنها ساهمت في تأخير حسم الفريق للقب البطولة.

وفي سياق حديثه، قال حمودة إن التاريخ يشير أحيانًا إلى أن الزمالك يكون سببًا في عودة الأهلي لمستواه خلال بعض الفترات، في إشارة إلى تأثير مباريات القمة على أداء الفريقين.

كما لفت إلى أن الأهلي يعاني من استقبال أهداف في الشوط الثاني بشكل متكرر، وهو ما يمثل نقطة ضعف واضحة تحتاج إلى معالجة.

وعن أداء مدافع الزمالك حسام عبد المجيد، قال حمودة إنه لا يجب تحميله المسؤولية الكاملة عن الأخطاء التي حدثت أمام الأهلي، موضحًا أنه نفس اللاعب الذي تألق أمام بيراميدز وكان أحد أسباب الفوز في تلك المباراة، مؤكدًا أنه مدافع كبير لكنه لم يكن في حالته الطبيعية في القمة.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر لجماهير الزمالك، مشيدًا بتشجيعهم ودعمهم للاعبين رغم الخسارة أمام الأهلي في المباراة الأخيرة.