محفظة استثمارية بقيمة 500 جنيه.. تفاصيل إدخال مادة الثقافة المالية لطلاب الثانوية

كشفت داليا الحزاوي، الخبير التربوي، تفاصيل دخول مادة الثقافة المالية لطلاب الثانوية العامة، معلقة: «نشاط مميز يعزز الوعي المالي، يعرفوا يعني إيه ادخار، يعني إيه ميزانية، يعني إيه بورصة، فدي حاجة كويسة، حتى إن هو فيه المتميزين هيعملوا لهم محفظة استثمارية بقيمة 500 جنيه عشان يبقى فيه حاجة تطبيقية إن هو يقدر يتعامل في البورصة بيع وشراء فدي حاجة ممتازة».

وأوضحت الحزاوي خلال لقائها، مع نهاد سمير وسارة سامي، على قناة صدى البلد ببرنامج صباح البلد أن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول صعوبة امتحانات شهر أبريل أو المطالبة بتخفيف المناهج لم يغير من خطة الدراسة، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم حسمت الأمر باستمرار العملية التعليمية وفق الخريطة الزمنية المحددة.

وشددت على ضرورة أن يكون أولياء الأمور عنصر دعم نفسي لأبنائهم، قائلة إن اللوم أو التوبيخ على التقصير لن يفيد في هذه المرحلة، مضيفة: «لا يفيد البكاء على اللبن المسكوب، والأهم هو التعامل مع الوضع الحالي بهدوء».

التغذية الصحية

كما نصحت بضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية التي تساعد على تنشيط الذاكرة، مثل الأطعمة الغنية بـ«أوميجا 3» كالتونة، إلى جانب الإكثار من العصائر الطبيعية والفاكهة، مع تقليل المنبهات.

وأكدت الحزاوي أهمية تنظيم وقت المذاكرة من خلال وضع جدول يومي واضح، مشيرة إلى أن الالتزام به يخفف من الشعور بالضغط. وأضافت أن شعور الطالب بالملل يمكن التغلب عليه بممارسة بعض الأنشطة الخفيفة أو أخذ فترات راحة قصيرة ثم العودة للمذاكرة.