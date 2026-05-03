أميرة العقدة: الثانوية العامة مرحلة فارقة مليئة بالذكريات والضغوط في كل بيت مصري

أكدت الإعلامية أميرة العقدة أن الثانوية العامة تظل واحدة من أكثر المراحل التعليمية تأثيرًا في حياة الطلاب والأسر المصرية، لما تحمله من ضغوط نفسية، ومذاكرة مكثفة، وقلق مستمر يسيطر على تفاصيل الحياة اليومية داخل كل منزل.

وقالت “العقدة”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هذه الفترة تتحول فيها البيوت المصرية إلى حالة طوارئ، حيث يسعى الطلاب للحاق بالمراجعات النهائية وسط حرص الأسر على توفير الدعم الكامل وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق أفضل النتائج.

وأضافت الإعلامية، أن رغم التوتر الكبير المرتبط بهذه المرحلة، فإنها تظل مليئة بلحظات لا تُنسى، سواء كانت فرحة بعد امتحان جيد أو شعورًا بالإنجاز عقب تجاوز مادة صعبة، ما يجعل الثانوية العامة محطة فارقة في ذاكرة كل أسرة مصرية.

