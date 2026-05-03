بسبب وعكة صحية.. إلغاء حفلات زين مالك داخل الولايات المتحدة الأمريكية

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن تعرض المطرب العالمي زين مالك، لوعكة صحية الشهر الماضي ودخوله المستشفى، ما اضطره إلى إلغاء جميع حفلاته هذا العام داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت التقارير الإخبارية الأجنبية، أن زين مالك ألغى حفلاته داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط ولم يلغ حفلاته الخارجية حتى الآن.

زين مالك، انضم إلى وان دايركشن في عام 2010 بعد مشاركته في برنامج The X Factor UK، كان العضو الوحيد من خلفية آسيوية ضمن فرقة تتكوّن من هاري ستايلز، نيل هوران، لويس توملينسون، والراحل ليام باين. وقد استمر معهم حتى مغادرته المفاجئة في عام 2015، والتي وصفها حينها بأنها خطوة للبحث عن حياة “طبيعية” بعيدًا عن الأضواء.

يُذكر أن زين مالك ظهر لأول مرة مع أعضاء فرقته السابقة علنًا منذ سنوات خلال جنازة ليام باين في إنجلترا في نوفمبر 2024، ما أعاد الأضواء إلى طبيعة علاقته بأعضاء الفرقة الآخرين.