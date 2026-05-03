قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة بـ 1000 لتر سولار بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ألف لتر من المواد البترولية محملة على سيارة نقل تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بأسوان.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام (أحد الأشخاص) بتجميع وحجب المواد البترولية عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة كوم أمبو بأسوان حال إستقلاله (سيارة ربع نقل" منتهية التراخيص") محمل عليها (ألف لتر مواد بترولية "سولار").

وبمواجهته أقر بتحصله على المواد البترولية من محطات وقود مختلفة بمحافظات وجه قبلى وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





