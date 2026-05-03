القبض على طالب سرق دراجة هوائية من أمام صيدلية بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة هوائية من أمام إحدى الصيدليات بسوهاج .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر ( طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 28 إبريل المنقضى إكتشف سرقة دراجته الهوائية حال تركها أمام إحدى الصيدليات بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الدراجة الهوائية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





