ضبط المتهمين بالإستيلاء على قطعة أرض بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على آخرين والاستيلاء على قطعة أرض خاصتهم بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14أبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة أوسيم من (أحد الأشخاص) بتضرره من (5 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لقيامهم بالتعدى على قطعة الأرض الزراعية خاصته وإتلاف المحصول الزراعى وسرقة المحتويات والأدوات الزراعية بها.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات "مازالوا قيد الحبس".





