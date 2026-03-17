نجم ريال أوفييدو الإسبانى يقترب من الانضمام لـ معسكر منتخب مصر

أنهى مسئولو منتخب مصر الأول ترتيبات انضمام هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسبانى، لمعسكر الفراعنة خلال شهر مارس الجارى، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.

وكتب الإعلامي سيف زاهر عبر حسابه على فيسبوك "تقارير.. اتحاد الكرة يستخرج جواز سفر مصري لهيثم حسن بعد إثبات جنسيته".

ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن ترتيباته للمعسكر المقبل للفراعنة، والذي يقام الشهر الجاري ويخوض على هامشه المنتخب مباراتين وديتين ضد منتخبي السعودية وإسبانيا.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يُذكر أن المنتخب المصري يشارك في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر بكندا.

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته.