استدعاء محمد عبد المنعم لمعسكر منتخب مصر

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش، عن إرسال الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، استدعاءً لـ محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس الفرنسي ضمن القائمة المبدئية لمعسكر مارس.

وكتب درويش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تقارير" الجهاز الفني لمنتخب مصر أرسل استدعاءً مبدئيًا إلى محمد عبد المنعم لمعسكر مارس"

ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن ترتيباته للمعسكر المقبل للفراعنة، والذي يقام الشهر الجاري ويخوض على هامشه المنتخب مباراتين وديتين ضد منتخبي السعودية وإسبانيا.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يُذكر أن المنتخب المصري يشارك في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر بكندا.

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته.